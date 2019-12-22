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Manisa'daki festivalde 5 ton hamsi dağıtıldı

Manisa'da, "Hamsi Festivali" kapsamında pişirilen yaklaşık 5 ton hamsi, katılımcılara ikram edildi.

22.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:35 Manisa'daki festivalde 5 ton hamsi dağıtıldı
'da, "Hamsi Festivali" kapsamında pişirilen yaklaşık 5 ton hamsi, katılımcılara ikram edildi.
Manisa Trabzonlular Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen festival kapsamında Laleli Fuar Alanı'na, ızgara ve stantlar kuruldu.

Etkinlikte yaklaşık 5 ton hamsi pişirilerek, ekmek arasında vatandaşlara sunuldu. Uzun kuyrukların oluştuğu festivalde, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da Manisa'daki Trabzonlularla buluştu.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hızla değişip geliştiğini belirterek, bu tür etkinliklerin gelecek kuşaklara Türk kültürünü, örf ve adetlerini gelecek nesillere aktarmak için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Deniz, etkinliği düzenleyen Manisa Trabzonlular Derneği yöneticilerine teşekkür etti.
Etkinlikte, halk oyunları ekipleri horon ve zeybek gösterisi sundu. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Manisa Valisi Ahmet Deniz ile protokol üyeleri horon tepti.
Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, yöresel ürünlerin de satışı yapıldı.

Şeref Malkoç, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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