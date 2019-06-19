19.06.2019 14:41
Haberler» Güncel» Haber

Manisa'daki FETÖ operasyonunda 1 gözaltı

Manisa

Manisa'nın Kula ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunan kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunan kişi gözaltına alındı.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ üyesi olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan M.G'nin (25) Kula'daki bir evde saklandığı tespiti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda zanlı gözaltına alındı, evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirildi.
Kaynak: AA
Kula, Manisa, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:00 Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'e suçlama
17:00 Terme'de yürüyüş yolu çalışmaları başladı
17:00 Muş'ta tekerlekli kayak yarışması
17:00 Aydın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
16:59 Zonguldak'ta dere taştı; evlerde mahsur kalanlar kurtarıldı
16:59 DEV ÇINAR AĞACININ DEVRİLMESİ GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
16:59 BİNGÖL 20 KİLOMETRE YOL KATEDİLEREK TOPLANAN MANTAR 70 LİRADAN SATILIYOR