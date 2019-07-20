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Manisa'daki FETÖ soruşturmasında 10 tutuklama

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheliden 10'u tutuklandı.

20.07.2019 12:09 Manisa
Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen ve 9 Temmuz'da 6 ilçede 40 adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 23 kişi ise serbest bırakıldı.
Bazı şüphelilerin, cezaevindeki örgüt yakınlarına ve hakkında işlem yapılmış örgüt mensuplarına para ve erzak desteği sağladığı, bu amaçla para toplayıp dağıttığı, ByLock kullanıcısı olduğu iddia edildi.
Kaynak: AA
Başsavcı, Manisa, Güncel

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