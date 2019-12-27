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Manisa'daki fırtınada çatının uçtuğu anlar kameraya yansıdı

Manisa'da 23 Aralık'ta etkili olan fırtına nedeniyle Şehzadeler ilçesindeki bir binanın çatısının yola uçtuğu anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

27.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:06 Manisa'daki fırtınada çatının uçtuğu anlar kameraya yansıdı
'da 23 'ta etkili olan fırtına nedeniyle ilçesindeki bir binanın çatısının yola uçtuğu anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.
Bölgede pazartesi günü sabaha karşı etkili olan fırtına nedeniyle Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki bir binanın çatısı, sokağa düştü.
Park halindeki araçların hasar gördüğü olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Çevredeki bir iş yerinde bulunan kameraya yansıyan görüntülerde metal konstrüksiyon çatının sokağa ve park halindeki otomobillerin üzerine düşmesi yer alıyor.

Şehzadeler, Aralık, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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