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Manisa'daki fırtınada çatının uçtuğu anlar kameraya yansıdı

Manisa'da 23 Aralık'ta etkili olan fırtına nedeniyle Şehzadeler ilçesindeki bir binanın çatısının yola uçtuğu anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

27.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:17
'da 23 'ta etkili olan fırtına nedeniyle ilçesindeki bir binanın çatısının yola uçtuğu anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.
Bölgede pazartesi günü sabaha karşı etkili olan fırtına nedeniyle Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki bir binanın çatısı, sokağa düştü.
Park halindeki araçların hasar gördüğü olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Çevredeki bir iş yerinde bulunan kameraya yansıyan görüntülerde metal konstrüksiyon çatının sokağa ve park halindeki otomobillerin üzerine düşmesi yer alıyor.
Manisa'daki fırtınada çatının uçtuğu anlar kameraya yansıdı

Şehzadeler, Aralık, Manisa, Güncel

Kaynak: AA


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