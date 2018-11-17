Manisa'daki Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Manisa
'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 21 asker, taburcu edildi.
Dün, Manisa 1. Komando
Eğitim ve Tugay Komutanlığı Albay Mehmet Arif
Seyhun Kışlası'ndan akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle Manisa Merkez
Efendi Devlet Hastanesi'ne getirilen 21 askerin tedavisi tamamlandı.
"Hafif besin zehirlenmesi" teşhisiyle tedavi gören askerler müşahede süresinin tamamlanmasının ardından taburcu edilerek birliklerine teslim oldu.
Dün mide rahatsızlığı nedeniyle revire başvuran 21 asker, Manisa Merkez Efendi
Devlet Hastanesi'ne getirilmiş, Vali Ahmet Deniz, askerlerin sağlığı hakkında endişelenecek bir durumun olmadığını açıklamıştı.
Manisa Merkez,Manisa
17 Kasım 2018 Cumartesi 14:39