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Manisa'daki maden kazası soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Manisa'daki maden kazası soruşturmasında 2 kişi tutuklandı Manisa'nın Soma ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi Manisa'nın Soma ilçesinde 10 Nisan Cuma Günü, 3 kişinin öldüğü maden kazasıyla ilgili...

13.04.2020 20:06 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:07
Manisa 'daki maden kazası soruşturmasında 2 kişi tutuklandı
Manisa'nın Soma ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi
MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde 10 Nisan Cuma Günü, 3 kişinin öldüğü maden kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden, görevli teknik müdür ve vardiya mühendisi tutuklanırken, bir işçi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Manisa'nın Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesinde 10 Nisan Cuma Günü özel bir şirkete ait maden ocağında saat 13.00 sıralarında meydana gelen göçükte 3 maden işçisi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralı olarak kurtuldu. Konuyla ilgili olarak Soma İlçe Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soma İlçe Jandarma ekiplerince maden ocağında görevli teknik müdür B.E.(40), vardiya mühendisi A.S. ile işçi Ş.A. bugün öğlen saatlerinde gözaltına alındı. Soma Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı, Soma İlçe Jandarma Karakolunda alınan ilk ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.
Soma Adliye'si getirilen 3 zanlıdan teknik müdür B.E.(40), vardiya mühendisi A.S.tutuklanarak cezaevinde gönderilirken, işçi Ş.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manisa’daki maden kazası soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, Soma, 3. Sayfa
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