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Manisa'daki maden kazasında hayatını kaybeden üç madenciden biri toprağa verildi

Manisa'nın Soma ilçesinde, dün özel bir madende göçük altında kalarak hayatını kaybeden üç maden işçisinden Ersin Özdoğan (47) son yolculuğuna uğurlandı.

11.04.2020 19:14 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:14
Manisa'daki maden kazasında hayatını kaybeden üç madenciden biri toprağa verildi
Manisa 'nın Soma ilçesinde, dün özel bir madende göçük altında kalarak hayatını kaybeden üç maden işçisinden Ersin Özdoğan (47) son yolculuğuna uğurlandı.
İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Özdoğan'ın cenazesi, Cuma Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.
Burada helallik alınmasının ardından, Hisar Camisi'nde ikindi vakti, "sosyal mesafe" kuralları dikkate alınarak cenaze namazı kılındı.
Özdoğan'ın cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında Soma Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Özdoğan'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.
Madende hayatını kaybeden işçilerden Erdinç Karaveli'nin (40) cenazesi, evinin önünde helallik alınmasının ardından memleketi olan Zonguldak'ın Kozlu ilçesine, Salih Ayber'in (36) cenazesi Ordu'nun Korgan ilçesine gönderildi.
Olay
Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi ölmüş, 1 işçi yaralanmıştı. Yaralı işçi, Soma Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
Ocağın işletmecisi İmbat Madencilik AŞ, yazılı açıklama yaparak, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında maden ocağında yaklaşık 1 aydır üretim olmadığını, kazanın zorunlu bakım onarım çalışmaları esnasında meydana geldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Manisa, Soma, Güncel
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