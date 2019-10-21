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Manisa'daki mezarlık duvarları yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, il genelinde mezarlıkların güvenliğini sağlamak amacıyla mezarlık duvar yenileme çalışmalarına başladı.

21.10.2019 12:40Manisa'daki mezarlık duvarları yenileniyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, il genelinde mezarlıkların güvenliğini sağlamak amacıyla mezarlık duvar yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmaların periyodik sırayla devam edeceğini belirten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Melek Demirbaş, zaman içerisinde yıpranan ya da mezarlık duvarı bulunmayan mezarlıklarda çalışmaların süreceğini söyledi.

İl genelinde mezarlıkların bakım onarımı ve temizliği noktasında çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, mezarlıkların güvenliği için de mezarlık duvarları yapımına başladı. Zaman içerisinde yıpranan, mevsimsel koşullar dolayısıyla çökme yaşanan ya da mezarlık duvarı bulunmayan mezarlıklarda duvar yapımı planlamasını yapan Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, ekipleri öncelik sırasına göre yönlendirmeye başladı. Çalışmaların il genelinde süreceğini belirten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Melek Demirbaş, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda mezarlıkların güvenliği için yapımına başladığımız mezarlık duvar yenileme çalışmalarımızı il genelinde sürdüreceğiz" dedi. - MANİSA

Güncel

Kaynak: İHA

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