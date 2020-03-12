Manisa'daki okul önlerinde narkotik denetimi
Manisa'daki okul önlerinde narkotik denetimiMANİSA'nın merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre'deki okul önleri ve parklar, uyuşturucu satıcılarına karşı polis ekiplerince kontrol edildi.
12.03.2020 23:33 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:35
Manisa 'daki okul önlerinde narkotik denetimi
MANİSA'nın merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre'deki okul önleri ve parklar, uyuşturucu satıcılarına karşı polis ekiplerince kontrol edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde uyuşturucuya karşı bugün denetim yaptı. Kentteki okul önleri ve çevreleri ile parklar, uyuşturucu satıcılarına karşı kontrol edildi. 'Asi' isimli narkotik köpeğinin de yer aldığı çalışma, yaklaşık 1 saat sürdü. Denetimde 120 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Emniyetten yapılan açıklamada, denetimlerin süreceği belirtildi.
MANİSA'nın merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre'deki okul önleri ve parklar, uyuşturucu satıcılarına karşı polis ekiplerince kontrol edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde uyuşturucuya karşı bugün denetim yaptı. Kentteki okul önleri ve çevreleri ile parklar, uyuşturucu satıcılarına karşı kontrol edildi. 'Asi' isimli narkotik köpeğinin de yer aldığı çalışma, yaklaşık 1 saat sürdü. Denetimde 120 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Emniyetten yapılan açıklamada, denetimlerin süreceği belirtildi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Manisa'daki okul önlerinde narkotik denetimi
Etiketler : Şehzadeler, Narkotik, Manisa, Güncel
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