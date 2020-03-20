Manisa'daki orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde çıkan yangınında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yunusemre ilçesinin kırsal Türkmen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlere İzmir ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü'ne ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartları ve kuvvetli rüzgara rağmen yangına 15 arazöz, 4 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı ve 4 dozer ile müdahale edildi. Alevler, daha fazla büyümeden söndürüldü. Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA