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Manisa'daki parklarda polis nöbeti

Manisa'daki parklarda polis nöbeti Yasağa uymayan vatandaşlar uyarılarak, evlerine gönderildi Manisa'da polis ekipleri, sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için parklarda nöbet tutarak, yasak kapsamında bulunan vatandaşları uyardı, evlerine gönderdi.

23.03.2020 12:47 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:48
Manisa 'daki parklarda polis nöbeti
Yasağa uymayan vatandaşlar uyarılarak, evlerine gönderildi
MANİSA - Manisa'da polis ekipleri, sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için parklarda nöbet tutarak, yasak kapsamında bulunan vatandaşları uyardı, evlerine gönderdi.
Manisa'da polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için parklarda nöbet tutmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki, vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklarda görev alan polis ekipleri, kimlik kontrolünde bulundu. Ekipler, 65 yaşın üstünde olduklarını tespit ettiği kişileri uyarıp, evlerine gönderdi.
Uygulamada polis ekiplerinin eldiven ve maskeli oldukları dikkat çekerken, öte yandan parklarda bulunan bankların üzerine belediyeler tarafından şerit çekilerek, bilgilendirici broşürlerin asılı olduğu görüldü. Manisa’daki parklarda polis nöbeti

Kaynak: İHA

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Manisa'daki parklarda polis nöbeti
Etiketler : Manisa, Polis, Genel

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