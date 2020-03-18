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Manisa'daki Şehzadelerpark dezenfekte edildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kentte yetişmiş başta Fatih Sultan Mehmet ile pek çok şehzadenin heykellerinin bulunduğu Şehzadelerpark ve eklentisi Masal Park'taki çizgi film karakterleri dezenfekte edildi.

18.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:31
Manisa'daki Şehzadelerpark dezenfekte edildi
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kentte yetişmiş başta Fatih Sultan Mehmet ile pek çok şehzadenin heykellerinin bulunduğu Şehzadelerpark ve eklentisi Masal Park'taki çizgi film karakterleri dezenfekte edildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini sürdüren Şehzadeler Belediyesi ekipleri, günde yaklaşık bin 500 vatandaşın ziyaret ettiği Şehzadelerpark'ta dezenfekte çalışması yaptı.
Aralarında Türk-İslam mimarisinin en güzel örneklerini oluşturan 32 yapının minyatürünün bulunduğu MiniaŞehzadeler, çizgi film ve masal kahramanlarının yer aldığı Masal Park ve Fatih Sultan Mehmet ile Kanuni Sultan Süleyman gibi Manisa'da yetişen Osmanlı şehzadelerinin heykelleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ortak kullanım alanlarında başlatılan dezenfekte çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini söyledi.
Şehzadelerpark'ı günlük ortalama bin 500 kişinin ziyaret ettiğini dile getiren Çelik, "Alacağımız önlemlerle virüsün yayılmasının önüne geçeceğimize ve kısa sürede olası riski atlatacağımıza inanıyorum." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Fatih Sultan Mehmet, Şehzadeler, Manisa, Kültür Sanat

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