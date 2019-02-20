Manisa'daki Sulama Yatırımları

Devlet Su İşleri
(DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın
, Manisa
'da 176 bin 400 dekar araziyi sulayacak 27 sulama tesisinin inşaat safhasında olduğunu belirtti.
Aydın, Manisa'daki DSİ yatırımlarıyla ilgili yazılı açıklamasında, il genelindeki yatırımlarla verimli toprakları suyla buluşturup, tarımsal faaliyetleri geliştirdiklerini, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin ettiklerini hatırlattı.
Manisa'da son 16 yılda 15 baraj ve 11 gölet kazandırdıklarını anımsatan Aydın, "Tamamlanan sulama projeleri ile 169 bin 380 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Ayrıca 23 bin 790 dekar araziyi sulayan Sarıgöl
Sulaması Şebekesini basınçlı borulu sistem olarak modernize ettik. Böylece Manisa topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 164 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık." bilgisini verdi.
Aydın, ilde halen pek çok sulama tesisinin inşasının sürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Hasretle beklenen ve yaklaşık yarım milyar metreküp su biriktirme hacimli Gördes Barajı
'nı hizmete aldık. Topraklarımıza bereket katacak tesis ile çiftçilerimizin refahı artacak. Gördes Barajından alınacak su ile Gördes Sağ Sahil Sulaması ile 97 bin 660 dekar, Sol Sahil Sulaması ile de 50 bin 400 dekar olmak üzere Akhisar
Ovası'nda toplam 148 bin 60 dekar zirai araziyi sulamaya açacağız. Manisa'da 176 bin 400 dekar araziyi sulayacak 27 adet sulama tesisi inşaat safhasındadır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Manisa zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır."
Yeni projelerin de hizmete başlamasıyla sulanan tarım arazilerinde ciddi gelir artışlarının görüleceğini aktaran Aydın, bu artışın Manisa'da ve civar illerde doğrudan ya da dolaylı yollarla başka sektörlere de yansıyacağını sözlerine ekledi.
Devlet Su İşleri,Aydın,Manisa
Kaynak: AA