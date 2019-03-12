Manisa'daki TOKİ Projesinde Hak Sahipleri Belli Oldu

Manisa
'nın Yunusemre
ilçesine Yunusemre Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) ortaklaşa yürüttüğü Akgedik Yunuskent Projesinin 2. etabında hak sahiplerinin daireleri düzenlenen törenle belirlendi.
Akgedik Yunuskent Projesi'nin bin 500 konutun yer aldığı 2. etabında hak sahiplerinin daire ve ödeme takviminin belirlenmesi için Yunusemre Belediyesi Muradiye
Sosyal Tesisleri'nde kura çekimi yapıldı.
Kura çekimi töreninde konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi
, Akgedik bölgesinin iklim olarak Manisa'dan daha güzel olduğunu belirterek, "Akgedik, güzel bir coğrafya. Ben çok beğeniyorum ve sık sık da giderek vatandaşlarımızın misafiri oluyorum. Bu arada bin konutluk 3. etap müracaatlarımız da başladı. Biz evi olana bir daha ev yapalım derdinde değiliz." dedi.
Çerçi, Akgedik'te yeni bir şehir imar etmek istediklerini dile getirerek, "Alt yapısıyla, üst yapısıyla, pazarıyla, sağlık merkeziyle, oyun alanlarıyla yeni bir şehir kuruyoruz." diye konuştu. AK Parti
Manisa Milletvekili İsmail Bilen
de TOKİ'nin ülke genelinde 1 milyon 200 bin konut üretmeyi hedeflediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız yaklaşık 3 dönemlik iktidarımızda 500 bin konut talimatı vermişti. Hedef 500 bindi. O zamanlar birileri bizimle alay etti. '500 bini nasıl gerçekleştirecekler? Hangi sermayeyle, hangi parayla?' diyorlardı. Onların bilmediği bir şey vardı. Biz teslim aldığımızda ülkede yatırım yapacak herhangi bir kaynağımız da yoktu. Cumhurbaşkanımız ve mesai arkadaşları ciddi tasarruflarla, ciddi planlamalarla 500 bini ikiye katladık 1 milyon yaptık."
Konuşmaların ardından hak sahiplerinin daireleri noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.
Projenin 2. etabında bin 503 konut, 25 iş yeri, bir cami, bir 12 derslikli ilkokul, bir 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor. Bir milyon 550 bin metrekare alan üzerine kurulacak Akgedik Yunuskent'te bütün etapların tamamlanmasıyla 5 bin 500 konut, 21 eğitim kurumu, 2 hastane, 1 pazar yeri, 7 ibadethane, 14 çocuk oyun parkı, 5 ticaret merkezi, 7 kent meydanı ve pek çok yatırım yer alacak.
Güncel
Kaynak: AA