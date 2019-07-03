Manisa'daki trafik kazası- Cenaze töreni

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilde hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi Ahmetli ilçesinde toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren baba Cumali Yarıcı (35), anne Hicran Yarıcı (30), 8 yaşındaki Ziynet ve 1 yaşındaki Hediye Nur Yarıcı'nın cenazeleri, yakınları tarafından adli tıp morgundan alındıktan sonra Ahmetli Ulu Camisi'ne getirildi.

Cenaze töreninde büyük üzüntü yaşayan ailenin yakınlarını, çevredekiler teselli etmeye çalıştı.

Cenazeler, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ahmetli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene kazada hayatlarını kaybedenlerin yakınları, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan kazada yaşamını yitirenlerin bulunduğu aracın çarptığı tırın sürücüsünün gözaltına alındığı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay

Cumali Yarıcı'nın (35) kullandığı 45 KB 1212 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolunun Avşar Mahallesi yakınlarında yolun kenarında park halindeki tırın 06 DS 7445 plakalı dorsesine arkadan çarpmış, kazada, sürücü Yarıcı ile otomobildeki eşi Hicran Yarıcı (30) ve kızı Hediye Nur Yarıcı (1) olay yerinde, ağır yaralı Ziynet Yarıcı da hastanede yaşamını yitirmişti.

Ahmetli ilçesinde belediye personeli olarak çalışan Cumali Yarıcı'nın 3 çocuğu ile 3,5 aylık ikizlere hamile eşini doktor kontrolü için İzmir'e götürdüğü öğrenilmişti.

Kazadan tek sağ kurtulan 7 yaşındaki Hazal Yarıcı'nın tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA