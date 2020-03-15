Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Manisa'nın Kula ilçesinde otomobillin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
15.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:36
Manisa 'nın Kula ilçesinde otomobillin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
İzmir-Uşak kara yolu jandarma kavşağı mevkisinde, Sevinç Topaloğlu (30) idaresindeki 25 EM 563 plakalı otomobil aynı yönde seyir halindeki Servet Yaşa'nın kullandığı 42 YH 804 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Topaloğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İzmir-Uşak kara yolu jandarma kavşağı mevkisinde, Sevinç Topaloğlu (30) idaresindeki 25 EM 563 plakalı otomobil aynı yönde seyir halindeki Servet Yaşa'nın kullandığı 42 YH 804 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Topaloğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
Manşet
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