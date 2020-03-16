Manisa'daki trafik kazasında ölen 6 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi
Manisa'nın Kula ilçesinde 13 Mart'ta otomobille motosikletin çarpışması sonucu kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybeden 6 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.
16.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:54
Manisa 'nın Kula ilçesinde 13 Mart'ta otomobille motosikletin çarpışması sonucu kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybeden 6 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Aynı kazada annesi ve babası ölen Ramazan Ağırbaş için Sandal Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Küçük çocuğun naaşı, babası Şerif Süleyman (33) ve annesi Nezire Nazlı Ağırbaş'ın (25) mezarlarının yanına defnedildi.
Ağırbaş ailesinin yakınları cenazede üzüntü yaşadı.
Cenaze törenine Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve vatandaşlar katıldı.
Küçük çocuğun yoğun bakımdaki kardeşi Huriye Nisa Ağırbaş'ın (3) hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
A.G.D. (45) yönetimindeki otomobille Şerif Süleyman Ağırbaş'ın (33) kullandığı sepetli motosiklet, 13 Mart'ta Uşak-İzmir kara yolu Kavacık Mahallesi kavşağı'nda çarpışmıştı. Motosiklet sürücüsü kaza yerinde, eşi Nezire Nazlı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Çiftin 6 ve 3 yaşlarındaki çocukları ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.
Aynı kazada annesi ve babası ölen Ramazan Ağırbaş için Sandal Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Küçük çocuğun naaşı, babası Şerif Süleyman (33) ve annesi Nezire Nazlı Ağırbaş'ın (25) mezarlarının yanına defnedildi.
Ağırbaş ailesinin yakınları cenazede üzüntü yaşadı.
Cenaze törenine Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve vatandaşlar katıldı.
Küçük çocuğun yoğun bakımdaki kardeşi Huriye Nisa Ağırbaş'ın (3) hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
A.G.D. (45) yönetimindeki otomobille Şerif Süleyman Ağırbaş'ın (33) kullandığı sepetli motosiklet, 13 Mart'ta Uşak-İzmir kara yolu Kavacık Mahallesi kavşağı'nda çarpışmıştı. Motosiklet sürücüsü kaza yerinde, eşi Nezire Nazlı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Çiftin 6 ve 3 yaşlarındaki çocukları ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Güncel
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Güncel
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Güncel
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?