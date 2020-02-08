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Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 9'a yükseldi

Manisa'nın Soma ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

08.02.2020 00:26 | Son Güncelleme: 08.02.2020 00:26Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 9'a yükseldi
'nın ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı. Operasyon kapsamında tutuklu sayısı ise 9'a çıktı.
Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan T.T, M.S.Ş, H.U, M.K. ve M.A. tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyonda hakkında gözaltı kararı alınan 1 kişinin de başka suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.
Tutuklu sayısının 9'a yükseldiği soruşturma kapsamında 3 Şubat Pazartesi günü H.H.Ç, A.S.T. ve S.T. tutuklanmıştı.

Manisa, Soma, Güncel

Kaynak: AA

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