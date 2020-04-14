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Manisa'daki yurtta karantina süreleri bitenlerden şarkılı teşekkür

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, farklı ülkelerden gelerek Manisa'daki yurtlarda karantinada kalan ve bugün ayrılan bir grup vatandaş, yurt personeline teşekkür için "Neler Oluyor Hayatta" şarkısına uyarladıkları video klip çekti.

14.04.2020 18:36 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:30
Manisa'daki yurtta karantina süreleri bitenlerden şarkılı teşekkür
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, farklı ülkelerden gelerek Manisa 'daki yurtlarda karantinada kalan ve bugün ayrılan bir grup vatandaş, yurt personeline teşekkür için "Neler Oluyor Hayatta" şarkısına uyarladıkları video klip çekti.
30 Mart'ta indikleri İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan alınarak Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Muradiye yerleşkesine getirilen 318 kişi, 14 günlük karantina süresinin dolmasıyla evlerine uğurlandı.
Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen vatandaşlar için Manisa Valiliği tarafından otobüs tahsis edildi.

Öte yandan yurtta A blokta misafir edilen vatandaşlar, burada görevli personele sürpriz bir videoyla teşekkür etti.
Türkiye'ye ve Manisa'ya varışlarına ilişkin sahnelerle başlayan videoda, kaldıkları Muradiye yurdunun görüntülerini de kullanan vatandaşlar, "Neler Oluyor Hayatta" şarkısını koronavirüse uyarladı.
Şarkı cümlelerini paylaşarak okuyan vatandaşların "Neler oluyor hayatta, bir de şu virüs rüya olsa", "Bizi unuttunuz sanmıştık, dünyanın bir ucunda, anladık ki çok yanılmışız bizi seviyormuşsunuz oysa" sözleri dikkati çekti.

Kaynak: AA

Etiketler: Muradiye, Manisa, Güncel
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