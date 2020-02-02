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Manisa'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım

Manisa'nın ilçelerinde hazırlanan yardım paketleri, depremzedeler için Elazığ ve Malatya'ya gönderildi.

02.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:59Manisa'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım
'nın ilçelerinde hazırlanan yardım paketleri, depremzedeler için ve 'ya gönderildi.
Demirci ilçesinde Belediye, Türk , AK Parti İlçe Gençlik Kolları tarafından "Haydi Demirci, Elazığ ve Malatya'ya destek zamanı" sloganıyla başlatılan kampanyada toplanan yardım malzemeleri, düzenlenen törenle yola çıkarıldı.
Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yavuzel, yaptıkları açıklamalarda, kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür etti.
Salihli ilçesinde Türk Kızılay Şubesi öncülüğünde başlatılan kampanyada toplanan gıda maddeleri, battaniye, elektrikli soba ile ihtiyaç malzemelerinin yüklendiği tır, Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende okunan duanın ardından bölgeye uğurlandı.
Kızılay Şube Başkanı Cüneyt Musal, depremzedelerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Salihli olarak, Elazığ ile Malatya'da yaşayan kardeşlerimize, hazırlanan yardım kolilerini gönderdik. Allah böyle felaketler bir daha yaşatmasın." dedi.
Uğurlama törenine, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
İYİ Parti İl Başkanlığından 1 tır yardım
İYİ Parti Manisa İl Başkanlığından yapılan açıklamada ise 17 ilçe teşkilatı öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle toplanan bir tır yardım malzemesinin yola çıkarıldığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz, Elazığ'daki depremzedelerin yanında olmak istediklerini vurgulayarak, "Yardım kampanyasını Genel Başkanımız Meral Akşener'in talimatıyla yaptık. Allah beterinden saklasın. Cenabıallah bu soğuk kış günlerinde depremden zarar gören tüm kardeşlerimize yardım etsin." ifadelerini kullandı.

Malatya, Kızılay, Manisa, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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