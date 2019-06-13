MANİSA Dev buhar kazanı Turgutlu'dan cadde araç trafiğine kapatılarak geçebildi

Dev buhar kazanı Turgutlu
'dan cadde araç trafiğine kapatılarak geçebildiİzmir
'in Aliağa
ilçesindeki bir limandan bir TIR'a yüklenen dev buhar kazanının, karayoluyla Aydın
'ın Söke
ilçesine 5 günde ulaşacağı bildirildi.
İzmir'in Aliağa ilçesinden geçen 10 Haziran'da tıra yüklenen dev buhar kazanı, karayoluyla Söke'ye 5 günde ulaşacak. Trafik önlemleri altında adeta bir kaplumbağa hızında yol katedilirken, dev kazan Manisa
'nın Turgutlu ilçesine ulaştı. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü
Trafik Büro Amirliği ekiplerinin caddeyi araç trafiğine kapatması sonucunda dev buhar kazanı ilçeden geçiş yapabildi. Dev buhar kazanı Turgutlu'daki battı-çıktıdan geçemezken, TIR yan yoldan seferine devam etmek zorunda kaldı. Buhar kazanını taşıyan şirketin proje direktörü Mehmet Efe
Küçükkaya, Aliağa'dan yüklenen kazanın parça ölçülerinin 6 metre genişlik, 7 metre yükseklik, 30 metre uzunluğuk şeklinde olduğunu, toplam ağırlığının da 95 ton olduğunu söyledi. Küçükkaya, "Aliağa, Soma
, Akhisar
, Gölmarmara
, Salihli
, Turgutlu, Kemalpaşa
, Torbalı
, Selçuk
güzergahını kullanarak Söke'ye gidiyoruz. Adeta bir kaplumbağa gibi yavaş ilerliyoruz. Dev kazan, Söke'de yeni kurulan bir kağıt fabrikasında, buhardan enerji sağlamak için kullanılacak" dedi.
Kaynak: DHASöke
, Aliağa
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, Güncel