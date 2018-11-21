Manisa Devrilen Tır'ın Şoförü Öldü

Devrilen TIR'ın şoförü öldü
MANİSA'nın Alaşehir
ilçesinde devrilen TIR'ın şoförü 24 yaşındaki İlhan Albayrak
, yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında, Salihli- Alaşehir Karayolu Akkeçili Mevkisi'nde meydana geldi. Salihli'den Alaşehir yönüne giden İlhan Albayrak, yönetimindeki 15 AAC 581 plakalı yem yüklü TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarpan TIR, devrildi. Yükü ise yola saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İlhan Albayrak'ın öldüğü belirlendi. Albayrak'ın cesedi, kaza yerinde yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı. Karayolu, Alaşehir yönüne 1 saat kapalı kaldı. Yolun temizlenmesinin ardından karayolu tekrar ulaşıma açıldı. Jandarma
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İlhan Albayrak,Alaşehir
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:10