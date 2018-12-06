Manisa Dişi Ağrıyan Öğrenci Eczane Bulamayınca Yaptığı Uygulamayla Hayatı Kolaylaştırdı

06 Aralık 2018 Perşembe 11:06



06 Aralık 2018 Perşembe 11:06

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 3'ncü sınıf öğrencisi Bilal Öz, bir gece çektiği diş ağrısı sonrası nöbetçi eczaneyi bir türlü bulamayınca 'Akıllı Kasaba' ismiyle uygulama geliştirdi. Akıllı telefonlara yüklenebilen uygulamayla otobüs sefer saatlerinden, indirim yapan dükkanlara kadar birçok özellik yer alıyor. Esnafın beğenisi toplayan uygulama, sadece öğrencilerin değil, birçok vatandaşın hayatını kolaylaştırdı.MCBÜ Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nün 'Akıllı Şehircilik ve Dijital Dönüşüm Projesi' kapsamında, okul öğrencilerinden Bilal Öz'ün yaptığı akıllı telefon uygulaması beğeni topladı. Akıllı telefonlar için sanal uygulama marketlerinden indirilebilecek 'Akıllı Kasaba' ismi verilen uygulamayla; otobüs sefer saatlerinin öğrenilmesinden, öğrenciler için indirim yapan dükkanlara, en yakın sıhhi tesisatçının adresine kadar birçok arama özelliği bulunuyor. Uygulama, yereldeki hizmet birimleri ile öğrencileri hızlı bir şekilde buluşturuyor.İSTEĞİ ÜLKE GENELİNDE KULLANILMASIBir gece diş ağrısı çektiğini ve internet üzerinden bulunduğu bölgede eczane bulamamasından duyduğu rahatsızlık sonrası uygulamayı geliştirdiğini belirten Öz, başkalarının da aynı şeyleri yaşamaması için projeyi hayata geçirdiğini ifade etti. Mobil uygulamanın 1 ay gibi sürede yaklaşık 1000 kişi tarafından telefonlara indirilerek kullanılmaya başlandığını belirtilen Öz, arzusunun uygulamayı tüm Türkiye'ye yaymak olduğunu dile getirdi. Başta öğrenciler olmak üzere halkın uygulamayı beğendiğini söyleyen Öz, Esnafın tepkisi çok iyi oldu. Çünkü özellikle küçük esnaf kendisini internete çok iyi yayamıyordu. Pilot il olarak Manisa'yı bölge olarak eğitim gördüğüm, zorluğu yerinde yaşadığım Turgutlu ilçemizi seçtim. Daha sonra bu uygulamayı geliştirerek, Türkiye'ye yaymak istiyorum dedi.ÖĞRENCİ VE OKUL İŞ BİRLİĞİMCBÜ Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı Doç. Dr. Deniz Kılınç ise uygulamanın her yönüyle faydalı olduğunu belirterek, Bu projeyi çeşitli süreçlerden geçirerek, sağlık anlamında da kullanabilirliğini gördüğümüz noktadan itibaren, analiz ve tasarım çalışmalarını yaptık. Projeyi beraberce şekillendirme fırsatı bulduk. Projenin yerelde başlayarak tüm Türkiye'ye yayılma sürecini de organize ettik dedi.ÖĞRENCİLER UYGULAMADAN MEMNUNOkul öğrencilerinden Oğuzhan Varol, Projeyi öğrenci arkadaşımızın yapması çok güzel. Yurtta kalıyoruz. Bizim açımızdan çok iyi dedi. Bir diğer öğrenci Sümeyye Kula ise, Ben de bu uygulamayı indirdim. Uygulama sayesinde gezilecek yerlere kolay şekilde ulaşabiliyorum. Gezmeyi ve yerinde görmeyi çok seven birisi olarak uygulama bana çok kolaylık sağlıyor dedi.