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Manisa diyaliz hastalarını taşıyan minibüs kaza yaptı: 8 yaralı

Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs kaza yaptı: 8 yaralıManisa'nın Şehzadeler ilçesinde hafif ticari araçla diyaliz hastalarını taşıyan minibüs çarpıştı, 8 kişi yaralandı.

17.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:28
Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs kaza yaptı: 8 yaralı
Manisa'nın ilçesinde hafif ticari araçla diyaliz hastalarını taşıyan minibüs çarpıştı, 8 kişi yaralandı. Kaza, Manisa-İstanbul Karayolu Otogar Kavşağı'nda saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Manisa'dan Akhisar yönüne seyir halinde olan Çetin Sönmez'in(39) kullandığı 35 KG 838 plakalı hafif ticari araç, kavşakta İzmir yönüne dönüş yapmak isterken, diyaliz hastalarını taşıyan Furkan Can Kumru'nun (33) yönetimindeki minibüsün sol yan kısmına çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile minibüsteki 6 diyaliz hastası yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Manisa diyaliz hastalarını taşıyan minibüs kaza yaptı: 8 yaralı

Şehzadeler, Güncel

Kaynak: DHA


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