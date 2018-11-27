Manisa Doğalgaz Sızıntısı Korkuttu

Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde bir apartmanın önündeki doğalgaz vanasında meydana gelen sızıntı, tedirginlik yarattı. Belediye ve doğalgaz ekiplerinin çalışmasıyla sorun giderilirken, vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Olay, bugün saat 10.00 sıralarında, Altay
Mahallesi Selçuk
Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen vatandaşlar, sokakta doğalgaz kokusu alınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye
Amirliği görevlileri, sokağı ve araçları kontrol etti. Bir apartman önündeki doğalgaz vanasından koku geldiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine doğalgaz görevlisi çağrıldı. Çalışma yapan görevli, sorunu giderdi. Doğalgaz firma yetkilisi, Bize gelen ihbarlar nedeniyle günde en az 7 tip buna benzer şikayetlere müdahale ediyoruz. Havanın birden ısınması ve soğuması; vanalarda gençleşmeye yol açabiliyor diye konuştu. Olayın çözümlenmesi üzerine sokak sakinleri, itfaiye ve doğalgaz görevlisine teşekkür etti.
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