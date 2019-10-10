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Manisa eğlence dönüşü kazada öldü, kaçan 2 arkadaşını jandarma yakaladı

Eğlence dönüşü kazada öldü, kaçan 2 arkadaşını jandarma yakaladıManisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir gazinoda eğlenen 3 arkadaş, kamyonetle dönerken kaza yapınca kasadan yola düşen 20 yaşındaki Şakir Gülmez yaşamını yitirdi.

10.10.2019 12:25
Eğlence dönüşü kazada öldü, kaçan 2 arkadaşını jandarma yakaladı
Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir gazinoda eğlenen 3 arkadaş, kamyonetle dönerken kaza yapınca kasadan yola düşen 20 yaşındaki Şakir Gülmez yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan Gülmez'in 2 arkadaşı, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Alaşehir-Salihli karayolu Piyadeler mevkisinden dün saat 14.30 sıralarında geçen bir hurdacı, yol kenarındaki otlar arasında yatan Şakir Gülmez'in cesedini fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, araştırma başlatıp inceleme yaptı. Boynunda ve sırtında yara izine rastlanan Gülmez'in, Salihli'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşadığı, babasının şarküteri dükkanında çalıştığı ve kasım ayının ilk haftası askere gitmek için hazırlık yaptığı tespit edildi. Araştırmalarını sürdüren jandarma ekipleri, Gülmez'in B.S. (19) ve M.Ç. (22) adlı 2 arkadaşıyla beraber, Salihli'den Alaşehir'e eğlenmek için geldiklerini belirledi. 3 arkadaşın Alaşehir'deki bir gazinoda içki içip eğlendikten sonra B.S. yönetimindeki kamyonetle yola çıktıkları, kasaya ise Şakir Gülmez ve M.Ç.'nin oturduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, B.S. ve M.Ç.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ilk ifadesinde, B.S.'nin alkollü olduğu ve direksiyon hakimiyetini yitirip kamyonetle bariyerlere çarptığı, Gülmez'in de kasadan düşerek öldüğü ve arakadaşlarının bunun üzerine korkup kaçtıkları yer aldı. Şakir Gülmez'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. B.S. ve M.Ç.'nin ise jandarma karakolundaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Manisa eğlence dönüşü kazada öldü, kaçan 2 arkadaşını jandarma yakaladı

Alaşehir, Jandarma, Manisa, Güncel

Kaynak: DHA

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