Manisa Ekmek Fırınında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ekmek fırınında silahlı kavga
: 1 ölü, 1 yaralı
MANİSA'nın Turgutlu
ilçesinde, bir ekmek fırınında çıkan silahlı kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Olay, bugün saat 18.30 sıralarında Turan Mahallesi Kurultay Sokak'taki bir ekmek fırınında meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç. (58) (Mustafa Çamlıyol) henüz belirleneyen bir nedenle ağabeyi İ.Ç. (64) (İsmail Çamlıyol) ve yeğeni Y.Ç. (35) (Yılmaz Çamlıyol) ile fırında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli M.Ç., yanındaki getirdiği tüfekle İ.Ç.'ye ve Y.Ç.'ye ateş etti. Başından vurulan Y.Ç. olay yerinde yaşamını yitirirken, babası İ.Ç. ise yaralandı. Sesleri duyanlar çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Yaralı İ.Ç. ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Baba ve oğlun yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, şüpheli M.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis
olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Polis,Turgutlu,kavga
05 Aralık 2018 Çarşamba 21:03