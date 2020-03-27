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Manisa Emniyeti'nden otobüslerde korona virüs denetimi

Manisa Emniyeti'nden otobüslerde korona virüs denetimi Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından otobüslerde yapılan korona virüs denetiminde gerek sürücülere gerekse de yolculara sosyal mesafe kurallarına uymaları gerektiği hatırlatıldı.

27.03.2020 22:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:51
Manisa Emniyeti'nden otobüslerde korona virüs denetimi
MANİSA - Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından otobüslerde yapılan korona virüs denetiminde gerek sürücülere gerekse de yolculara sosyal mesafe kurallarına uymaları gerektiği hatırlatıldı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Manisa Şehirler Arası Otobüs Terminalinde korona virüs tedbirleriyle ilgili denetleme yapıldı. Ekipler durdurdukları otobüslerde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyulup uyulmadığı denetlendi. Denetlemede trafik ekipleri vatandaşlara sağlık günler dileyerek, korona virüse karşı sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiği hatırlatıldı. Öte yandan ekipler hazırladıkları broşürleri vatandaşların ve şoförlerin görebileceği yerlere asarak tedbirlerin hatırlatılması sağlandı.
Yolculuk yapan vatandaşlar trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Manisa Emniyeti’nden otobüslerde korona virüs denetimi

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, 3. Sayfa

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Manisa Emniyeti'nden otobüslerde korona virüs denetimi

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