Haberler » Güncel » Manisa eniştesini öldürüp, kendisini vurdu - Haber

Manisa eniştesini öldürüp, kendisini vurdu

Eniştesini öldürüp, kendisini vurduMANİSA'da, Mehmet Ö. (35) ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı eniştesi Mehmet Sayar'ı (39) tabancayla vurarak öldürdü.

22.12.2019 00:27 | Son Güncelleme: 22.12.2019 00:28
Eniştesini öldürüp, kendisini vurdu
MANİSA'da, Mehmet Ö. (35) ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı eniştesi Mehmet Sayar'ı (39) tabancayla vurarak öldürdü. Daha sonra aynı tabancayla kendisini başından vuran Mehmet Ö., ağır yaralandı.
Olay, saat 21.00 sıralarında İlçesi Yedi Eylül Mahallesi Kervan Yolu Caddesi'ndeki apartmanın 3'üncü katında Mehmet Sayar'a ait dairede meydana geldi. Mehmet Ö. ile eniştesi Mehmet Sayar iddiaya göre, ailevi sorunlar nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ö., eniştesine tabancayla 2 el ateş etti. Mermilerin başına isabet ettiği Sayar kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Ö. tabancayla kendisini de başından vurdu.
Olay sırasında evde olan Sayar'ın eşi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet Sayar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olan Mehmet Ö., ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özay'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
5 çocuk babası Sayar'ın cansız bedeni, polis ve nöbetçi savcının incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Manisa eniştesini öldürüp, kendisini vurdu

Turgutlu İlçesi, Turgutlu, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:14   İsrail yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesinin ülkedeki üst düzey yetkililere gözaltı emri... - Haber
01:12   Avcılar'da duvardan atlayan kişiye kamyonet çarptı - Haber
01:02   Avcılar'da duvardan yola atlayan kişiye minibüs çarptı: 1yaralı - Haber
01:02   Avcılar'da duvardan yola atlayan kişiye minibüs çarptı 1yaralı - Haber
00:56   Eniştesini öldüren kişi intihar girişiminde bulundu - Haber
00:18   İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı; deniz seferlerinde iptaller var - Haber
23:59   Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu - Haber
22:36   Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı - Haber
21:56   BUDO'nun yarınki tüm seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Haber
21:43   Polis eğitiminde sıkılan biber gazı, yurttaki öğrencileri hastanelik etti - Haber
22.12.2019 01:17:19