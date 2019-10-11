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Manisa eşi tarafından eve kilitlendiğini ileri süren kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Eşi tarafından eve kilitlendiğini ileri süren kadını itfaiye ekipleri kurtardıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, eşi tarafından 4'üncü kattaki evlerine kilitlendiğini iddia eden 35 yaşındaki S.K., polis gözetiminde itfaiyenin merdiven aracı ile tahliye edildi.

11.10.2019 20:02
Eşi tarafından eve kilitlendiğini ileri süren kadını itfaiye ekipleri kurtardı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, eşi tarafından 4'üncü kattaki evlerine kilitlendiğini iddia eden 35 yaşındaki S.K., polis gözetiminde itfaiyenin merdiven aracı ile tahliye edildi. Genç kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Bugün saat 16.00 sıralarında, '155 Polis İmdat' ihbar hattını arayan S.K., eşini üzerine kapıyı kilitlemesi nedeniyle evde mahsur aldığını belirtip, yardım istedi. Bunun üzerine S.K.'nın Yedieylül Mahallesi, Spor Sokak'taki evine giden polis ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Önce daire kapısını kırarak eve girilmesine karar verildi. Ancak, daha sora vazgeçen polis, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri merdiven aracı ile 4'üncü kattaki daireye ulaşıp, S.K.'yi balkondan indirip, kurtardı. S.K., bu sırada kendisini görüntüleyen polislere, "Kocam, annesini de alıp gitti. Ama, beni eve kilitledi. Bunu da bilerek yaptı" dedi.
S.K., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Manisa eşi tarafından eve kilitlendiğini ileri süren kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Turgutlu, İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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