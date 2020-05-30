MANİSA Eşini zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

Eşini zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla tutuklandıMANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, geçen yıl ölen eşi Sezai Harman'ı zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla dün gece polis ekiplerince gözaltına alınan Ayşe Harman, tutuklandı.

30.05.2020 23:10 | Son Güncelleme: 30.05.2020 23:14
Eşini zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı
MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, geçen yıl ölen eşi Sezai Harman'ı zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla dün gece polis ekiplerince gözaltına alınan Ayşe Harman, tutuklandı.
Ahmetli'de 2019 yılının mart ayında ölen Sezai Harman'ın (64) ailesi, eşi Ayşe Harman tarafından öldürüldüğünü iddia ederek Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ayşe Harman'ın, eşi Sezai Harman'ı zehirlediği iddia edilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından dün gece saatlerinde Ayşe Harman'ı, Ayşe Harman'ın sevgilileri olduğu iddia edilen A.K. (40) ve H.S.'yi (38) gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki sorgularının ardından Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, bugün Turgutlu Adliyesi'ne sevk edildi.
TUTUKLANDI
Sezai Harman'ı zehirlediği iddiasıyla gözaltına alınan eşi Ayşe Harman çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.K. adli kontrol talebi şartıyla serbest bırakıldı. H.S.'de çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Ayşe Harman cezaevine gönderildi.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Ayşe Harman'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde A.K. ile sevgili olduğunu kabul eden, H.S. ile ise ilişki yaşadığını reddeden Harman'ın, "A.K.'yi tanırım. Eşimin 2018 yılında ilk zehirlenme olayından sonra eşim ile ayrıldım. Manisa'ya kızımın yanına gittim. Sonra ikna olup eşimin yanına döndüğüm zaman sosyal medyadan tanıştım. Bir süre sonra sevgili olduk. A.K. benim evli olduğumu bilmiyordu. Eşimden ayrıldım diye söylemiştim. A.K. de bekardı. Ben iki defa yanına gittim. Toplam üç defa yüz yüze buluştuk. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Eşim Sezai Harman'ın ölümü ile hiçbir alakam yok. Ben eşimi öldürmedim eşim ile aramızda karı koca ilişkisi yoktu. Kendisine tedavi olmasını söyledim ama olmadı. Bu yüzden A.K. ile bu şekilde bir olay yaşadım" dediği öğrenildi. MANİSA Eşini zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ayşe Harman, Manisa, Polis, Güncel, Haber

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