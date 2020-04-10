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MANİSA Esnafların dikkati anne ve yedi yavru kediyi kurtardı

Esnafların dikkati anne ve yedi yavru kediyi kurtardıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerinde kullanılmayan bir dükkanın vitrininde mahsur kalan kedi ve yedi yavrusu vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

10.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:05
Esnafların dikkati anne ve yedi yavru kediyi kurtardı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerinde kullanılmayan bir dükkanın vitrininde mahsur kalan kedi ve yedi yavrusu vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Turgutlu'da Atatürk Bulvarı'nda depo olarak kullanılan eski bir mağazanın vitrininde mahsur kalan kedi vatandaşlar tarafından fark edildi. Çarşı esnafı, dükkanı depo olarak kullanan vatandaşa ulaşarak kapıyı açtırdı. İçeride uzun uğraşlar sonucu kediyi olduğu yerde çıkaran vatandaşlar, kedinin yedi yavrusunun da dükkan içerisinde çeşitli yerlerde bulunduğunu tespit etti. Vatandaşlar anne kediyi ve yavrularını bulunduğu yerden çıkararak karınlarını doyurdu. Anne kedi ve yavrularının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. MANİSA Esnafların dikkati anne ve yedi yavru kediyi kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Atatürk Bulvarı, Turgutlu, Anne, Güncel
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