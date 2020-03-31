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MANİSA 'Evde kal hayatta kal' dedi, balkonda gitar yapımına başladı

'Evde kal hayatta kal' dedi, balkonda gitar yapımına başladıMANİSA'nın Salihli ilçesinde yıllar önce oğlunun istediği gitarı alamayınca kendisi yapan ve bugüne kadar yaptığı 30'dan fazla gitarı hediye eden mekaniker Salih Vezneli (66), yaşı gereği evden çıkamayınca evinin balkonuna kurduğu...

31.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:53
'Evde kal hayatta kal' dedi, balkonda gitar yapımına başladı
MANİSA'nın Salihli ilçesinde yıllar önce oğlunun istediği gitarı alamayınca kendisi yapan ve bugüne kadar yaptığı 30'dan fazla gitarı hediye eden mekaniker Salih Vezneli (66), yaşı gereği evden çıkamayınca evinin balkonuna kurduğu atölyede yeniden gitar üretmeye başladı. Vezneli, 'Son yaptığım gitarı kısa bir süre sonra tamamlamayı hedefliyorum. Bitirip gövde kısmını komple siyaha boyayacağım ve adını 'korona' koyacağım? dedi.
Yıllar önce oğlunun istediği gitarı alamayınca gitar yapmaya başladığını aktaran Vezneli 'Bundan yıllar önce oğlum 14 yaşındayken benden elektrogitar istedi. Bende ona kaliteli ve pahalı bir gitar alamayacağımı söyledim. Oğlumda bana evde nasıl gitar yapıldığına dair internetteki video ve siteleri gösterdi. Mekanikçi olduğum için Almanya'dan da bir kitap getirttim. Mesleğim gereği talaşlı işlemlere de elim oldukça yatkındır. Derken ilk gitarımı yaptım ve baktım ki bu iş gerçekten çok zevkli. Bunun üzerine gitar yapımına devam etmeye karar verdim. Bu işlem için Kore'den daha kaliteli malzemeler getirtmeye başladım. Bana göre her insanın bir hobisi olması lazım. Şuanda da yaşımız gereği dışarıya çıkamıyoruz. Boş durmaktansa evimin balkonuna tekrar tezgahımı kurdum ve uzun bir aradan sonra yeni gitar yapımına başladım. Oldukça zevkli bir iş. Eli yatkın olan herkesin yapmasını tavsiye ederim. Hedefsiz insan hiçbir şey üretemez. Biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı var. Her birimizin çocukları, torunları, yakınları, sevdikleri var. Hepimiz hayatı seviyoruz ve yaşamak istiyoruz, yaşatmak istiyoruz. Eğer biz kurallara uyarsak, evimizde kalırsak hem kendimizi koruruz hem de çocuklarımızı ve geleceğimizi korumuş oluruz. Bencil olup dışarılarda gezmek hiç kimseye fayda sağlamıyor. Bu sürece ancak evimizde kalarak katkı sunabiliyoruz" dedi.
'KORONA İSMİ VERECEĞİM"
Bir süre önce başladığı gitarını yakında zamanda tamamlayacağını kaydeden Vezneli, 'Malum Türkiye ile birlikte tüm ülkelerde korona virüs ile mücadele aralıksız devam ediyor. İnsanoğlunun bu mücadeleden galip ayrılacağına olan inancımız tam. Yeter ki belirlenen kurallara uyalım. Yaşım gereği evde kalma çağrısına uydum. Bu süreçte de uzun yıllardır ara verdiğim gitar yapımına yeniden başladım. Son yaptığım bu gitarı da kısa bir süre sonra tamamlamayı hedefliyorum. Bitirip gövde kısmını komple siyaha boyayacağım ve adını 'korona' koyacağım. Yaptığım gitarları genellikle önce oğlumun yakın çevresindeki arkadaşlarına, daha sonrada yaptığım gitarları internetten gören bazı arkadaşlarıma hediye olarak gönderiyorum. Bugüne kadar sipariş üzerine bir gitar yapmadım. Çünkü ben bunu hobi olarak yapıyorum. Ben ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum? diye konuştu.
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MANİSA ’Evde kal hayatta kal’ dedi, balkonda gitar yapımına başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Salihli, Güncel

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MANİSA 'Evde kal hayatta kal' dedi, balkonda gitar yapımına başladı
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