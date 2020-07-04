MANİSA Eve getirdiği hayvanlar yüzünden tartıştığı annesinin ölümüne neden oldu

Eve getirdiği hayvanlar yüzünden tartıştığı annesinin ölümüne neden oldu (2)TOPRAĞA VERİLDİManisa'nın Şehzadeler ilçesinde tartıştığı oğlu İlhan Süngerciler (20) tarafından öldürülen Nuray Duğrul (54), yakınlarını üzdü.

04.07.2020 19:41 | Son Güncelleme: 04.07.2020 19:47
Eve getirdiği hayvanlar yüzünden tartıştığı annesinin ölümüne neden oldu (2)
TOPRAĞA VERİLDİ
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tartıştığı oğlu İlhan Süngerciler (20) tarafından öldürülen Nuray Duğrul (54), yakınlarını üzdü. Duğrul için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Ardından yakınları tarafından teslim alınan Duğrul'un cenazesi, Molla Şaban Camii'ne getirildi. Burada ikindide kılınan namaz sonrası Duğrul'un cenazesi, gözyaşları arasında Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına katılan Duğrul'un yakınları gözyaşı döktü. MANİSA Eve getirdiği hayvanlar yüzünden tartıştığı annesinin ölümüne neden oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Şehzadeler, Manisa, Güncel, Haber
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