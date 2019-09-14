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Manisa-evinde öldürülen gamze'yi şaka yaparken vurduğunu söylemiş

Evinde öldürülen Gamze'yi şaka yaparken vurduğunu söylemiş (2)TOPRAĞA VERİLDİManisa'da evinin mutfağında başından vurularak öldürülen 18 yaşındaki Gamze Kurt için cenaze töreni yapıldı.

14.09.2019 15:25
Evinde öldürülen Gamze'yi şaka yaparken vurduğunu söylemiş (2)
TOPRAĞA VERİLDİ
Manisa'da evinin mutfağında başından vurularak öldürülen 18 yaşındaki Gamze Kurt için cenaze töreni yapıldı. Kurt'un naaşı, Kalemli Mahallesi Camii'ne getirildi. Törende baba Murat Kurt ve anne Sibel Kurt'un yanı sıra yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı baba Murat Kurt ve anne Sibel Kurt, gelinlik konulan tabutun başında sinir krizi geçirdi. Anne ve babanın birbirine destek olup ayakta durmaya çalıştığı görüldü. Öğlende kılınan namaz sonrası Gamze Kurt, Kalemli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Manisa-evinde öldürülen gamze'yi şaka yaparken vurduğunu söylemiş

Gamze Kurt, Manisa, Güncel

Kaynak: DHA

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