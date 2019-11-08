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Manisa evinde tarihi 29 sikke ve 1 kilo esrarla yakalandı

Evinde tarihi 29 sikke ve 1 kilo esrarla yakalandıMANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda evinde Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 29 sikke ve 1 kilogram kubar esrar ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

08.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:57
Evinde tarihi 29 sikke ve 1 kilo esrarla yakalandı
MANİSA'nın ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda evinde Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 29 sikke ve 1 kilogram kubar esrar ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla 62 yaşındaki İ.G.'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi. Bunun üzerine İ.G.'nin Torunlu Mahallesi'ndeki evine, bu sabah operasyon düzenlendi. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Volta'nın da katılımıyla evde yapılan aramada, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 29 sikke ile 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen sikkeler, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, İ.G., gözaltına alındı.
Manisa evinde tarihi 29 sikke ve 1 kilo esrarla yakalandı

Salihli, Manisa, Roma, Güncel

Kaynak: DHA


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