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Manisa fabrikada çalışan kadın işçiler, atatürk'ü saygı duruşu ile andı

Fabrikada çalışan kadın işçiler, Atatürk'ü saygı duruşu ile andıManisa'nın Akhisar ilçesindeki bir teksil fabrikasında çalışan bin 500 kadın işçi, Atatürk'ü 81'inci ölüm yıl dönümünde saygı duruşunda bulunarak, andı.

10.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:10
Fabrikada çalışan kadın işçiler, Atatürk'ü saygı duruşu ile andı
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir teksil fabrikasında çalışan bin 500 kadın işçi, Atatürk'ü 81'inci ölüm yıl dönümünde saygı duruşunda bulunarak, andı.
Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde binlerce kadına iş kapısı olan uluslararası firmalara giyim eşyası üreten bir tekstil fabrikasında çalışan işçiler, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, özlem ve minnetle andı. Fabrikada çalışan bin 500 kadın işçi, pazar günü mesai olmadığı halde işe giderek, işletmenin hoparlöründen siren çalınmasıyla birlikte saygı duruşuna geçti. Siren sesleri boyunca çalıştıkları makine ve masaların başında 2 dakika boyunca hiçbir iş yapmadan bekledi. Fabrikada çalışan kadınların Ata'ya saygı duruşu cep telefonu ile görüntülendi.
Manisa fabrikada çalışan kadın işçiler, atatürk'ü saygı duruşu ile andı

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Kaynak: DHA


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