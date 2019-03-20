Manisa Fetö'nün Manisa'daki Askeri Yapılanması Davasında 5'inci Duruşma

Fetö'nün Manisa
'daki askeri yapılanması davasında 5'inci duruşma (2)
DURUŞMAYA YARIN DEVAM EDİLECEK
MANİSA'da, haklarında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen, 6'sı tutuklu 9 eski askerin yargılandığı FETÖ/PDY davasının 5'inci duruşmasına ikinci oturumla devam edildi.
Verilen 10 dakika aranın ardından duruşmaya avukatların dinlenilmesiyle devam edildi. 8 avukatın daha dinlenildiği duruşmada mahkemeye heyeti sanıklara son olarak esasa ilişkin savunmaları konusunda söz hakkı verdi. İlk olarak Üsteğmen Yunus Bayat sözlü olarak savunma yaptı. Bayat yaptığı savunmasında "Kışla güvenliği için tedbir aldık, başka da hiç bir şey yapmadık." ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti Üsteğmen Bayat'ın savunmasının ardından duruşmaya yarın sabah devam edilmesine karar verdi.
Manisa, Güncel
Kaynak: DHA