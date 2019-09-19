Haberler » Spor » Haber

Manisa FK, Bayern Münih'in altyapısını inceliyor

Güçlü bir altyapı oluşturmak adına ciddi adımlar atan Manisa Futbol Kulübü, Bayern Münih Kulübü'nü ziyaret ederek, çalışma sistemleri ve antrenman metotları hakkında bilgiler aldı.

19.09.2019 15:29Manisa FK, Bayern Münih'in altyapısını inceliyor
Güçlü bir altyapı oluşturmak adına ciddi adımlar atan Manisa Futbol Kulübü, Bayern Münih Kulübü'nü ziyaret ederek, çalışma sistemleri ve antrenman metotları hakkında bilgiler aldı.

Manisa FK Altyapı Atletik Performans Antrenörü Raif Albay, Bayern München Kulübü'nü ziyaret ederek, çalışma sistemleri ve antrenman metotlarını yerinde inceledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Futbol Kulübü Altyapı Teknik Sorumlusu Levent Bayraktar, "Avrupa da ekol olmuş kulüplerdeki yeni gelişmeleri takip ederek, sporcularımızın gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Altyapıda çok ciddi çalışmalarımız var. Bu tür ziyaretlerimiz devam edecektir" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Bayern Münih, Futbol, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:06 Isparta 32 Spor, sezonu dualarla açtı
15:58 Ayağı kırılan Emre Akbaba, bireysel idmanlara başladı
15:56 Bülent Korkmaz: "VAR sistemindeki hakem hata yapamaz"
15:52 Nevşehir'de açık alan masa tenisi turnuvası başladı
15:50 Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası
15:49 "VAR sistemindeki hakem hata yapamaz"
15:48 Yeni çorumspor başkanı özcan: kupada tur atlayan taraf biz olacağız