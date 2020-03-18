Manisa FK, Çanakkale şehitlerini unutmadı
Manisa Futbol Kulübü, 29. hafta mücadelesinde Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacağı Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
18.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:33
Manisa Futbol Kulübü, 29. hafta mücadelesinde Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacağı Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcular, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Türk Bayrağı ile poz verdi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 29. hafta mücadelesinde, Mümin Özkasap Stadı'nda Afjet Afyonspor'la karşılaşacak olan Manisa Futbol Kulübü, hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Çabuk kuvvet çalışmasının ardından Manisa Futbol Kulübü'nün antrenmanı, 10'a 10 jokerli oyunla sona erdi.
Antrenman öncesinde Türk bayrağı ile poz verdiler
Bu arada Manisa Futbol Kulübü'nün bugün gerçekleşen antrenmanında, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü unutulmadı. Manisa Futbol Kulübü'nde bugün gerçekleşen antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcular Türk Bayrağı ile poz verdi. - MANİSA
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 29. hafta mücadelesinde, Mümin Özkasap Stadı'nda Afjet Afyonspor'la karşılaşacak olan Manisa Futbol Kulübü, hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Çabuk kuvvet çalışmasının ardından Manisa Futbol Kulübü'nün antrenmanı, 10'a 10 jokerli oyunla sona erdi.
Antrenman öncesinde Türk bayrağı ile poz verdiler
Bu arada Manisa Futbol Kulübü'nün bugün gerçekleşen antrenmanında, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü unutulmadı. Manisa Futbol Kulübü'nde bugün gerçekleşen antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcular Türk Bayrağı ile poz verdi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Futbol, Manisa, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Spor
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Spor
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Spor
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Spor
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Spor
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Spor
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım