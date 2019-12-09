Haberler » Spor » Manisa FK çok şaşırttı - Spor

Manisa FK çok şaşırttı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta, profesyonel liglerin en golcü, en çok puan toplayan ve 16'ncı haftaya kadar yenilmeyen 3 takımından biri olan Manisa Futbol Kulübü'ne nazar değdi.

09.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:47Manisa FK çok şaşırttı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta, profesyonel liglerin en golcü, en çok puan toplayan ve 16'ncı haftaya kadar yenilmeyen 3 takımından biri olan Kulübü'ne nazar değdi. Önceki hafta GMG Kırklarelispor deplasmanından golsüz berberlikle dönen siyah-beyazlılar, 'a evinde 2-0 yenilerek beklenmedik bir kayıp yaşadı. Karşılaşmaya mutlak favori olarak çıkan Manisa FK, 16 hafta sonunda ilk mağlubiyetini tattı. Bu sezon ligde toplam 43 gol atan Manisa temsilcisi ilk kez 2 maçta üst üste sevinç yaşayamadı. Manisa, 2 haftada 4 puan kaybetmesine rağmen, sezonun ilk devresini lider kapatmayı garantiledi.

En yakın takipçisi Yılport Samsunspor'un da Yeni Çorumspor'a 2-1 kaybetmesi Manisa FK'nın en büyük tesellisi oldu. Samsunspor'la arasındaki 4 puanlık farkı koruyan siyah-beyazlılar bu hafta deplasmanda Sancaktepe Belediyespor'a misafir olacak. İnegölspor yenilgisi sonrası büyük üzüntü yaşayan teknik direktör İsmail Ertekin, yaşanan kayıpları telafi edeceklerini söyledi. Kırklarelispor ve İnegölspor maçlarının geride kaldığını belirten tecrübeli teknik adam, "Sancaktepe maçına odaklanacağız. Sahadan galibiyetle ayrılıp, devre arasına en az 4 puan farkla lider gireceğiz" dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu, İnegölspor, Futbol, Manisa, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:27 Galatasaray'dan Adem Büyük açıklaması! Sakatlık... - Spor
14:27 Premier Lig'de Leicester City fırtınası esiyor - Spor
14:27 Denizlispor'da futbolculara 2 gün izin verildi - Spor
14:24 İç Anadolu Güreş Grup Müsabakaları Kırşehir'de yapıldı - Spor
14:23 1.Amatör Küme Futbol Ligi'nde liderler haftayı kayıpsız geçti - Spor
13:44 WADA, Rusya'yı tüm spor organizasyonlarından 4 yıl men etti - Spor
13:26 PSG-G.Saray maçının hakemi belli oldu - Spor
13:00 Lider Liverpool ama Premier Lig'e onlar damga vuruyor! Rekor kırdılar - Spor
12:25 Forma numarasını unuttu, oyundan çıkmaya çalıştı - Spor
11:57 Alex de Souza İstanbul'da! Geliş nedeni belli oldu - Spor
9.12.2019 14:29:15