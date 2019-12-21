Haberler » Spor » Manisa FK'da 3 isimle yollar ayrıldı - Spor

Manisa FK'da 3 isimle yollar ayrıldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamamasına rağmen devre arasına 42 puanla lider giren Manisa Futbol Kulübü, kadroda operasyona başladı.

21.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:56 Manisa FK'da 3 isimle yollar ayrıldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamamasına rağmen devre arasına 42 puanla lider giren Kulübü, kadroda operasyona başladı. Siyah-beyazlılar Anıl Atağ, Ömer Kandemir ve Taha Can Velioğlu ile yolları resmen ayırdı. Oyuncularla karşılıklı görüşen yönetim karşılıklı anlaşarak Anıl, Ömer ve Taha'nın sözleşmelerini feshetti. Manisa FK'da orta saha Emir'le de vedalaşılacağı öğrenildi. Sezon başından beri kadro dışı olan İsmail Haktan'ın durumu ise belirsiz. İkinci yarıda yine zirveyi hedefleyecek Ege ekibinde dış transfer çalışmalarının da en kısa sürede başlaması bekleniyor. 



Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Manisa, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:41   Galatasaray, İzmir deplasmanında! Göztepe iddaa'da favori... - Spor
14:38   Rizespor maçına sis engeli tehlikesi !.. - Spor
14:35   Rizespor maçına sis engeli tehlikesi !.. - Spor
14:26   Erdek'te 'Liselerarası Badminton Turnuvası' sona erdi - Spor
14:24   Bosna Hersek Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Bajevic oldu - Spor
14:18   Sivasspor, Alexandre Pato'yu transfer etmek istiyor - Spor
12:41   Galatasaraylı taraftarlar, Tuzlaspor sitesini hackledi - Spor
12:11   Fenerbahçe, iç sahada Beşiktaş'a kaybetmiyor - Spor
12:10   Altay mı, Karius mu? İşte istatistikler - Spor
12:04   Beşiktaş'ta gözler kanatlarda! Lens ve Caner'in ilk 11 başlaması bekleniyor - Spor
21.12.2019 14:45:16