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Manisa FK'da altyapı atılımı sürüyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şimdiden açık ara şampiyonluğa koşan Manisa Futbol Kulübü, altyapı yapılanmasını da sürdürüyor.

13.11.2019 13:45 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:45Manisa FK'da altyapı atılımı sürüyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şimdiden açık ara şampiyonluğa koşan Kulübü, altyapı yapılanmasını da sürdürüyor. Türkiye'nin en iyi altyapısına sahip olmayı hedef olarak belirleyen siyah-beyazlılar, Manisalı eski futbolculardan Mehmet Al'ı futbol okulları direktörlüğü ve altyapı scout ekibi sorumluluğuna getirdi. Al için düzenlenen imza törenine Başkan Vekili Engin Anlı ve CEO Levent Devrim de katıldı. Törende aynı zamanda Mehmet Al'ın sahibi olduğu Ege Kulübü'yle de işbirliği sözleşmesi imzalandı. Turgutlu'da 3 yıl önce 15 dönüm arazi üzerinde kurulan Ege Spor Kulübü'nün bünyesinde 250 genç futbolcu bulunuyor.



Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Al, Futbol, Manisa, Spor

Kaynak: DHA

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