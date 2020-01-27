Haberler » Spor » Manisa FK'da Ertekin ile yollar ayrıldı - Spor

Manisa FK'da Ertekin ile yollar ayrıldı

Manisa Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör İsmail Ertekin'le yollar karşılıklı yapılan görüşmeler sonrasında ayrıldı.

27.01.2020 13:53 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:58Manisa FK'da Ertekin ile yollar ayrıldı
Kulübü'nde Teknik Direktör İsmail Ertekin'le yollar karşılıklı yapılan görüşmeler sonrasında ayrıldı.

Manisa FK'da Teknik Direktör İsmail Ertekin dönemi sona erdi. Konuyla ilgili Manisa FK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teknik Direktörümüz İsmail Ertekin ile yaptığımız karşılıklı görüşmeler sonrasında yollarımızı bugün itibarıyla ayırmış bulunuyoruz. İsmail Ertekin'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklaması yapıldı. - MANİSA

Futbol, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:34  FIBA'dan elemelere koronavirüs önlemi
14:19  Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
14:22  Trabzonspor şut çalıştı
14:16  Türkiye Voleybol Federasyonuna yeni sponsor
14:15  Akhisarspor'da Altıparmak dönemi sona erdi
27.01.2020 14:42:17