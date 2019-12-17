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Manisa FK'da gözler kupa maçına çevrildi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Perşembe günü saat 13.00'de İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek olan Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanla hazırlıklarına başladı.

17.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:01Manisa FK'da gözler kupa maçına çevrildi
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Perşembe günü saat 13.00'de İstikbal Mobilya 'u konuk edecek olan Kulübü, Halil Onultmak Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanla hazırlıklarına başladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 42 puanla zirvede kapatan Manisa Futbol Kulübü'nde gözler 19 Aralık Perşembe günü saat 13.00'de Mümin Özkasap Stadı'nda Süper Lig Ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçına çevrilirken, hazırlıklar teknik direktör İsmail Ertekin yönetiminde gerçekleşen antrenmanla başladı. Manisa Futbol Kulübü'nün ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı, 5'e 2 ve kaleli oyunla sona erdi.

Kayseri'de oynanan mücadele İM Kayserispor'un 3-2 üstünlüğü ile sona ermişti. - MANİSA

Türkiye Kupası, Kayserispor, Futbol, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

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