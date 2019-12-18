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Manisa FK'da gözler kupaya çevrildi

Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında yarın saat 13.00'de Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçına odaklandı.

18.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:03Manisa FK'da gözler kupaya çevrildi
Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında yarın saat 13.00'de Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacağı İstikbal Mobilya maçına odaklandı. İlk maçı deplasmanda 3-2 kaybeden Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 42 puanla zirvede tamamlayan Manisa Futbol Kulübü'nde gözler yarın saat 13.00'de Mümin Özkasap Stadı'nda Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'la oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçına çevrildi. Deplasmanda oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden siyah beyazlılar, yarın ki maçta avantajlı bir skorla sahadan ayrılıp son 16 takım arasına kalmak istiyor. Teknik Direktör İsmail Ertekin yönetiminde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Ertekin: "Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz"

Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin, İstikbal Mobilya Kayserispor'la yarın oynayacakları rövanş maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "İlk maçı 3-2 kaybetmiştik. Yarınki maçta avantajlı bir skorla sahadan ayrılarak, adımızı son 16 takım arasına yazdırmak istiyoruz" diye konuştu.

Manisa Futbol Kulübü'nün yarın saat 13.00'de Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Şahan Yılmaz ve Cemal Alpay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi. - MANİSA

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Futbol, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

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