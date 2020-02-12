Manisa FK'da tribün hasılatı depremzedelere

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başından beri şampiyonluk mücadelesi verdiği lider Yılport Samsunspor 'u cumartesi günü zirve için final gibi 90 dakikada ağırlayacak Manisa Futbol Kulübü, maçın tribün hasılatını Manisa ve ilçelerinde geçen haftalarda meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara bağışlayacak.

Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, kendileri için taraftar desteğinin her zaman çok önemli olduğunu belirterek, "Cumartesi günü konuk edeceğimiz Yılport Samsunspor maçında taraftarımızın desteği depremzedelere destek noktasında daha fazla önem taşıyor. Taraftarlarımız bu maça gelerek hem takımlarına, hem de depremzedelere destek olacaklar. Bu bilinçle tüm Manisalıları tribünleri doldurmaya davet ediyoruz" dedi.

Öte yandan Mümin Özkasap Stadı'ndaki karşılaşma öncesi biletler stat gişelerinden satışa sunuldu. Bilet fiyatları ise şu şekilde: Kapalı tribün10, kale arkası ve misafir tribünler 5 TL. Konuk Samsunspor taraftarlarına stadyum kapasitesi gereği 137 kişilik yer ayrılacak.

- Manisa