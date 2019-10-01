Haberler » Spor » Haber

Manisa fk'da volkan 6 ay yok

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 5'te 5 yaparak zirveyi kimseye kaptırmayan lider Manisa Futbol Kulübü'nde, kaval kemiğinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat olan Volkan Okumak'ın 4 ila 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

01.10.2019 12:39Manisa fk'da volkan 6 ay yok
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 5'te 5 yaparak zirveyi kimseye kaptırmayan lider Manisa Futbol Kulübü'nde, kaval kemiğinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat olan Volkan Okumak'ın 4 ila 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Volkan, büyük oranda sezonu kapatacak. İç sahada 2-0 galibiyetle sonuçlanan Sarıyer maçının 60. dakikasında sakatlanan gurbetçi orta saha oyuncusu, Giresunspor'dan 2 yıllığına transfer edilmişti. Diğer taraftan, ligde cumartesi günü takipçisi Yılport Samsunspor'a konuk olacak Manisa temsilcisinde teknik direktör İsmail Ertekin, kendileri gibi namağlup rakiplerine ilk yenilgiyi tattırmak istediklerini söyledi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Volkan Okumak, Futbol, Manisa, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:21 Metin Diyadin: "Hakem çizgi ihlali diye beni attı. Bir uyarı..."
14:21 F.Bahçe'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor! Moses ve Rodrigues antrenmanda yer almadı...
14:18 Çanakkale'de 'Şehitlere Saygı Turu' yapıldı
14:16 Hasan Ali Kaldırım, New York'a gitti
14:16 Ersun Yanal: "Bu sene şampiyon olacağız"
14:16 Trend Gayrimenkul doludizgin
14:15 Urlalı milli sporcu Bircan Akpınar, Almanya'da Türkiye'yi temsil edecek