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Manisa FK'dan bin aileye destek

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Manisa Futbol Kulübü, koronavirüs salgını (Covid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü bin aileye gıda yardımında bulundu.

03.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:18
Manisa FK'dan bin aileye destek

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Manisa Futbol Kulübü, koronavirüs salgını (Covid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü bin aileye gıda yardımında bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri Tanju Balatlı, Özcan Nalbantlar, Onur Baylan, takım kaptanı Nizamettin Çalışkan ile futbolculardan Onur Kolay, Zahit Fındık ve Sertaç Çam, yardım paketlerini ailelere ulaştırmak için hazırladı. Kurmaylar, zor durumda olanların her zaman destekçisi olacaklarını söyledi.


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Kaynak: DHA

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